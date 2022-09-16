صحيفة عبرية: رئيس تشيلي يرفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده

أفادت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش فونتي، رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده.

وذكرت صحيفة “هاآرتس” العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس التشيلي رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده، حيث ألغى المراسم الدبلوماسية في الوقت الذي وصل فيه السفير بالفعل إلى القصر الرئاسي.

צ’ילה סירבה לקבל את כתב האמנה של שגריר ישראל. הערכה: בשל ההסלמה בגדה https://t.co/sTgYVJJvtw — Haaretz הארץ (@Haaretz) September 15, 2022

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الرئيس التشيلي قرر تأجيل الحدث الدبلوماسي إلى الشهر المقبل، في وقت عزت السبب في ذلك إلى إبلاغ الرئيس غابرييل بوريتش فونتي بنبأ مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية، ما دفع وزير الخارجية التشيلي إلى إبلاغ السفير الإسرائيلي بإلغاء الحفل.