البدء بإجراءات منح بيلاروسيا صفة العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون

أعلن رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف بدء إجراءات منح بيلاروسيا صفة عضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال ميرزيوييف، اليوم الجمعة، في افتتاح اجتماع موسع لقمة المنظمة في سمرقند: “نتخذ قرارا ببدء إجراءات منح جمهورية بيلاروسيا وضع عضو كامل في منظمة شنغهاي للتعاون”.

وتابع قائلا: “اليوم، يتم توقيع مذكرة التزامات من قبل جمهورية إيران الإسلامية كعضو كامل العضوية في المنظمة (جزء من إجراءات الحصول على العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون). نرحب بتوقيع المذكرات وحول منح صفة شركاء الحوار لجمهورية مصر العربية ودولة قطر”.

وبدأت جلسات القمة للمنظمة بالانعقاد يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني للمنظمة.