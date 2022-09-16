قرغيزيا: الجيش الطاجيكي يحتل مبنى مدرسة في قرية دوستوك

احتل الجيش الطاجيكي مبنى مدرسة في قرية دوستوك القرغيزية، حسبما أفاد المكتب الصحفي للجنة الأمن القومي القرغيزية.

وقال المكتب لوكالة “سبوتنيك”، إن “الجنود الطاجيك احتلوا مبنى مدرسة في قرية دوستوك في منطقة باتكين”.

ووفقا له، حتى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، لا يزال الوضع في القسم القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة لمنطقة باتكين متوترا.

وقال إن “الجنود الطاجيكيين يطلقون النار من القرى الحدودية، مما يجبرنا على إطلاق النيران على مواقعهم. ويتكبد الجانب الطاجيكي خسائر فادحة بين السكان المدنيين باستخدامهم كدرع بشري”.

وأوضح أن “أفراد دائرة الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في قيرغيزيا يواصلون خوض معارك شرسة، ويتخذون الإجراءات المناسبة ويستخدمون أسلحة ومعدات حديثة لإجبار العدو على وقف إطلاق النار”.