رحمون: العامل الأساسي للسلام في أفغانستان يكون بتشكيل حكومة شاملة

وأضاف رحمون في كلمة ألقاها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، قائلا: “اليوم، لا تتراجع حدة النزاعات المحلية على طول محيط الحدود الخارجية لمنظمة شنغهاي للتعاون، ومن الأمثلة على ذلك الصراع الذي دام نصف قرن تقريبا في أفغانستان. ونعتقد أنه في واقع اليوم، فإن العامل الرئيسي في تحقيق السلام، هو الاستقرار والوئام الوطني في أفغانستان من خلال إنشاء هيكل حكم سياسي شامل يحق بمشاركة جميع المجموعات العرقية والسياسية في البلاد”.

في أوائل أغسطس/آب من العام الماضي، كثفت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في 15 أغسطس/آب، وأعلنت في اليوم التالي انتهاء الحرب. في ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. في أوائل سبتمبر/أيلول، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، والتي كان يرأسها محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان الأول، والذي يخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.