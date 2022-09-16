هل يؤثر فارق العمر على العلاقة بين الزوجين

أظهرت دراسة حديثة تأثير فارق السن على طول العلاقة وأي الأزواج لديهم أفضل فرصة لعلاقة سعيدة ودائمة.

وأفادت وكالة “دويتش فيله”، اليوم الجمعة، بأن دراسة حديثة لجامعة إيموري في أتلانتا قد أظهرت أن فارق السن بين الزوجين يؤثر على طول العلاقة وأي الأزواج لديهم أفضل فرصة لعلاقة سعيدة ودائمة.

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وأوضحت الدراسة أن النساء يرغبن في جذب شاب أصغر، بشكل طبيعي، في وقت أعلنت بعضهن أنهن سيفتقرن إلى تجربة الحياة التي تجعل الرجال في كثير من الأحيان جذابين للنساء.

وذكرت خطر الانفصال يزيد مقارنة بالأزواج من نفس العمر حينما يكون هناك فارق في العمر، تم تقديره بنسبة 3 % فقط لدى وجود فارق عمر عام واحد، وتصل النسبة إلى 18 % لدى وجود فارق عمر بمعدل خمس سنوات بين الزوجين.

وترتفع النسبة إلى 39 % حينما يصل فارق العمر بين الزوجين إلى عشر سنوات. وتبلغ هذه النسبة 95 %، حينما يزيد فارق العمر بينهما إلى 20 عاما أو أكثر، حيث تزيد نسبة خطر الانفصال بتلك النسبة (95 %).