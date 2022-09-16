اخبار العالم

نائب عام دبي يطعن في حكم عدم إمكانية تسليم شخص متهم بالنصب للدنمارك

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
طعن النائب العام لإمارة دبي في دولة الإمارات المستشار عصام الحميدان، اليوم الجمعة، في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم شخص يحمل الجنسية البريطانية للدنمارك، لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، كانت شرطة دبي ألقت القبض على الشخص ويدعى سانجاي شاه، بريطاني الجنسية والمطلوب للسلطات الدنماركية، مطلع يونيو/ حزيران الماضي.
وبناءً على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، أحال النائب العام الطلب للمحكمة للحكم بإمكانية تسليمه للدنمارك، إلا أن المحكمة قررت عدم إمكانيه تسليمه.
وإثر ذلك، قام النائب العام لإمارة دبي، وفقا للاختصاص المنوط به بموجب قانون التعاون القضائي الدولي، بالطعن بالنقض في قرار المحكمة بعدم إمكانية التسليم، وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي.

ويبلغ سانجاي شاه 52 عاما، ويعد أحد أبرز المطلوبين لدى الدنمارك، بسبب تورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال بتاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية (ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار).

وتمثلت عملية الاحتيال من خلال إنشاء سانجاي عدة شركات متخصصة في “تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك