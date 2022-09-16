نائب عام دبي يطعن في حكم عدم إمكانية تسليم شخص متهم بالنصب للدنمارك

طعن النائب العام لإمارة دبي في دولة الإمارات المستشار عصام الحميدان، اليوم الجمعة، في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم شخص يحمل الجنسية البريطانية للدنمارك، لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، كانت شرطة دبي ألقت القبض على الشخص ويدعى سانجاي شاه، بريطاني الجنسية والمطلوب للسلطات الدنماركية، مطلع يونيو/ حزيران الماضي.

عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي يطعن في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم امكانية تسليم سانجاي شاه – بريطاني الجنسية – والمطلوب للسلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 16, 2022

وبناءً على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، أحال النائب العام الطلب للمحكمة للحكم بإمكانية تسليمه للدنمارك، إلا أن المحكمة قررت عدم إمكانيه تسليمه.

وإثر ذلك، قام النائب العام لإمارة دبي، وفقا للاختصاص المنوط به بموجب قانون التعاون القضائي الدولي، بالطعن بالنقض في قرار المحكمة بعدم إمكانية التسليم، وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي.

ويبلغ سانجاي شاه 52 عاما، ويعد أحد أبرز المطلوبين لدى الدنمارك، بسبب تورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال بتاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية (ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار).