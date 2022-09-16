هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي… فيديو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ” فوز النرويغي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر أغسطس الماضي.

وذكرت الرابطة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، أن هالاند فاز بالجائزة بالتصويت بعد البداية التاريخية مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وتفوق هالاند على كل من باسكال غروس وغابرييل جيسوس وألكسندر ميتروفيتش ومارتن أوديغارد ونيك بوب ورودريغو وويلفريد زاها.

وسجل هالاند 9 أهداف وصنع هدفا في 5 مباريات خاضها خلال أغسطس مع مانشستر سيتي بالمسابقة.

وكسر هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في أول 5 مباريات بالمسابقة، والذي كان يحمله كل من سيرجيو أغويرو وميكي كوين، برصيد 8 أهداف.

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وبات أيضًا هالاند هو سادس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 3 أهداف “هاتريك” في مباراتين متتاليتين، والأول بعد هاري كين في 2017.