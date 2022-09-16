هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي… فيديو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ” فوز النرويغي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر أغسطس الماضي.
وذكرت الرابطة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، أن هالاند فاز بالجائزة بالتصويت بعد البداية التاريخية مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
What a start to life in the #PL 👏@ErlingHaaland is August’s @EASPORTSFIFA Player of the Month after 9️⃣ goals in his first 5️⃣ matches!#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/s22u5xFoQn
— Premier League (@premierleague) September 16, 2022
وتفوق هالاند على كل من باسكال غروس وغابرييل جيسوس وألكسندر ميتروفيتش ومارتن أوديغارد ونيك بوب ورودريغو وويلفريد زاها.
وسجل هالاند 9 أهداف وصنع هدفا في 5 مباريات خاضها خلال أغسطس مع مانشستر سيتي بالمسابقة.
وكسر هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في أول 5 مباريات بالمسابقة، والذي كان يحمله كل من سيرجيو أغويرو وميكي كوين، برصيد 8 أهداف.
هالاند يكشف عن الميزة التي يحبها في غوارديولا
10 سبتمبر, 13:53 GMT
وبات أيضًا هالاند هو سادس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 3 أهداف “هاتريك” في مباراتين متتاليتين، والأول بعد هاري كين في 2017.
ويعتبر هالاند هو أول لاعب يحصد جائزة الأفضل في أول شهر له بالمسابقة، منذ أن فعلها برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد في فبراير 2020.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك