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أحداث الأسبوع في صور

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

© AFP 2022 / JP Yim/Getty Images for Vogue عارضة أزياء تسير على منصة “فوغ العالم: نيويورك” في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 12 سبتمبر 2022

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© AFP 2022 / JP Yim/Getty Images for Vogue
عارضة أزياء تسير على منصة “فوغ العالم: نيويورك” في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 12 سبتمبر 2022

© AFP 2022 / Philippe Lopezرجل إطفاء يسير بالقرب من منازل مهددة بحرائق غابات في سوموس بالقرب من بوردو، جنوب غرب فرنسا، 12 سبتمبر 2022. حريق مستمر منذ ظهر 12 سبتمبر 2022 غطى 1300 هكتار من الغطاء النباتي والغابات في سوموس وأجبر على إخلاء المنطقة. بلدة في سياق درجات الحرارة المرتفعة في جيروند.

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© AFP 2022 / Philippe Lopez
رجل إطفاء يسير بالقرب من منازل مهددة بحرائق غابات في سوموس بالقرب من بوردو، جنوب غرب فرنسا، 12 سبتمبر 2022. حريق مستمر منذ ظهر 12 سبتمبر 2022 غطى 1300 هكتار من الغطاء النباتي والغابات في سوموس وأجبر على إخلاء المنطقة. بلدة في سياق درجات الحرارة المرتفعة في جيروند.

© AFP 2022 / Tony Karumba

تدخلت قوات الأمن الكينية خلال تدافع عند مدخل مركز موي الدولي للرياضة في كاساراني في نيروبي، كينيا، في 13 سبتمبر 2022 قبل حفل افتتاح وليام روتو. شق الرئيس الكينى القادم وليام روتو طريقه إلى القمة بصفته “المخادع الأعلى” فى البلاد، حيث لعب على عقيدته الدينية وبداياته المتواضعة في بيع الدجاج على جانب الطريق.

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© AFP 2022 / Tony Karumba

تدخلت قوات الأمن الكينية خلال تدافع عند مدخل مركز موي الدولي للرياضة في كاساراني في نيروبي، كينيا، في 13 سبتمبر 2022 قبل حفل افتتاح وليام روتو. شق الرئيس الكينى القادم وليام روتو طريقه إلى القمة بصفته “المخادع الأعلى” فى البلاد، حيث لعب على عقيدته الدينية وبداياته المتواضعة في بيع الدجاج على جانب الطريق.

© AP Photo / Mark Terrillكوينتا برونسون، إلى اليمين، الحائزة على جائزة إيمي لكتابته المتميزة لمسلسل كوميدي عن “أبوت الابتدائية”، تتحقق من جيمي كيميل وهو مستلق على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز إيمي الرابع والسبعين، في مسرح مايكروسوفت في لوس انجلوس. 12 سبتمبر 2022

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© AP Photo / Mark Terrill
كوينتا برونسون، إلى اليمين، الحائزة على جائزة إيمي لكتابته المتميزة لمسلسل كوميدي عن “أبوت الابتدائية”، تتحقق من جيمي كيميل وهو مستلق على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز إيمي الرابع والسبعين، في مسرح مايكروسوفت في لوس انجلوس. 12 سبتمبر 2022

© AP Photo / Emrah Gurelاكتمال القمر خلف مسجد السليمانية في اسطنبول، تركيا، في وقت من 10 سبتمبر 2022.

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© AP Photo / Emrah Gurel
اكتمال القمر خلف مسجد السليمانية في اسطنبول، تركيا، في وقت من 10 سبتمبر 2022.

© AP Photo / Victoria Jones/Poolالملك تشارلز الثالث وكاميلا والملكة القرينة والأمير ويليام خلال حفل إعلان الملك في قصر سانت جيمس في لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022

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© AP Photo / Victoria Jones/Pool
الملك تشارلز الثالث وكاميلا والملكة القرينة والأمير ويليام خلال حفل إعلان الملك في قصر سانت جيمس في لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022

© AFP 2022 / Kim Won Jin فنانون يشاركون في حدث احتفالي حيث تحتفل كوريا الشمالية بالذكرى 74 لتأسيس الدولة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 9 سبتمبر 2022

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© AFP 2022 / Kim Won Jin
فنانون يشاركون في حدث احتفالي حيث تحتفل كوريا الشمالية بالذكرى 74 لتأسيس الدولة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 9 سبتمبر 2022

© AP Photo / Hussein Malla

موظفة تغادر بنك عبر نافذة كسرها مهاجمون، في بيروت، لبنان، 14 سبتمبر 2022. اقتحمت امرأة مسلحة وعشرات الناشطين فرع بنك في بيروت يوم الأربعاء، واستحوذت على أكثر من 13000 دولار، وفق قولها. من مدخراتها المحاصرة. فرضت البنوك اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية منذ عام 2019 قيودًا صارمة على سحب العملات الأجنبية، مما أدى إلى تقييد مدخرات ملايين الأشخاص.

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© AP Photo / Hussein Malla

موظفة تغادر بنك عبر نافذة كسرها مهاجمون، في بيروت، لبنان، 14 سبتمبر 2022. اقتحمت امرأة مسلحة وعشرات الناشطين فرع بنك في بيروت يوم الأربعاء، واستحوذت على أكثر من 13000 دولار، وفق قولها. من مدخراتها المحاصرة. فرضت البنوك اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية منذ عام 2019 قيودًا صارمة على سحب العملات الأجنبية، مما أدى إلى تقييد مدخرات ملايين الأشخاص.

© AP Photo / Matias Basualdoرجل يركب دراجته أمام سيارة حكومية محترقة في المدينة أضرمها المتظاهرون خلال مسيرة لإحياء ذكرى الانقلاب الذي أطاح بالرئيس سلفادور أليندي وجلب الجنرال أوغوستو بينوشيه إلى السلطة قبل 49 عامًا، في سانتياغو، تشيلي، في 11 سبتمبر 2022. تأتي الذكرى السنوية بعد أسبوع واحد من رفض التشيليين بأغلبية ساحقة لدستور جديد ليحل محل ميثاق عهد الديكتاتورية.

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© AP Photo / Matias Basualdo
رجل يركب دراجته أمام سيارة حكومية محترقة في المدينة أضرمها المتظاهرون خلال مسيرة لإحياء ذكرى الانقلاب الذي أطاح بالرئيس سلفادور أليندي وجلب الجنرال أوغوستو بينوشيه إلى السلطة قبل 49 عامًا، في سانتياغو، تشيلي، في 11 سبتمبر 2022. تأتي الذكرى السنوية بعد أسبوع واحد من رفض التشيليين بأغلبية ساحقة لدستور جديد ليحل محل ميثاق عهد الديكتاتورية.

© AFP 2022 / Khaled Ziadأطفال يمنيون يحضرون دروسًا في مدرسة مؤقتة مع بدء العام الدراسي الجديد في محافظة الحديدة الغربية التي مزقتها الحرب، في 12 سبتمبر 2022. تقدر وكالة الأمم المتحدة أن أكثر من مليوني طفل قد تسربوا من المدارس اليمنية، وهي زيادة ما يقرب من نصف مليون منذ عام 2015. يشهد اليمن صراعًا منذ أن سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء في عام 2014، مما أدى إلى تدخل عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة المحاصرة في العام التالي.

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© AFP 2022 / Khaled Ziad
أطفال يمنيون يحضرون دروسًا في مدرسة مؤقتة مع بدء العام الدراسي الجديد في محافظة الحديدة الغربية التي مزقتها الحرب، في 12 سبتمبر 2022. تقدر وكالة الأمم المتحدة أن أكثر من مليوني طفل قد تسربوا من المدارس اليمنية، وهي زيادة ما يقرب من نصف مليون منذ عام 2015. يشهد اليمن صراعًا منذ أن سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء في عام 2014، مما أدى إلى تدخل عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة المحاصرة في العام التالي.

© AFP 2022 / Jack Taylor

رجل يمشي بمظلة بينما يجري كلب أثناء هطول أمطار غزيرة في بانكوك، تايلاند في 13 سبتمبر 2022.

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© AFP 2022 / Jack Taylor

رجل يمشي بمظلة بينما يجري كلب أثناء هطول أمطار غزيرة في بانكوك، تايلاند في 13 سبتمبر 2022.

© AP Photo / Dolores Ochoaيتفاعل المتفرجون مع مرور المتنافسين في مهرجان الحمير السنوي في سالسيدو، الإكوادور، 10 سبتمبر 2022.

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© AP Photo / Dolores Ochoa
يتفاعل المتفرجون مع مرور المتنافسين في مهرجان الحمير السنوي في سالسيدو، الإكوادور، 10 سبتمبر 2022.

© Sputnik . Ilya Pitalev  / الانتقال إلى بنك الصورالبابا فرانسيس في لقاء مع رجال الدين في كاتدرائية “مريم العذراء المساعدة دائما” في نور سلطان، كزاخستان، 15 سبتمبر 2022.

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© Sputnik . Ilya Pitalev

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الانتقال إلى بنك الصور
البابا فرانسيس في لقاء مع رجال الدين في كاتدرائية “مريم العذراء المساعدة دائما” في نور سلطان، كزاخستان، 15 سبتمبر 2022.

© AFP 2022 / Marvin Recinosحصان يشرب الماء بين المخلفات البلاستيكية والزجاج ومواد أخرى في خزان سيرون غراندي في بوتونيكو، السلفادور، في 9 سبتمبر 2022. ترسبات بلاستيكية ضخمة متعددة الألوان تجرها روافد مختلفة تغطي المياه الهادئة لبحيرة سوشيتلان في السلفادور مثل غطاء من قماش. يحدث الشيء نفسه على شواطئ الفردوسية في منطقة البحر الكاريبي في هندوراس ، والتي تستقبل آلاف الأطنان من النفايات من غواتيمالا.

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© AFP 2022 / Marvin Recinos
حصان يشرب الماء بين المخلفات البلاستيكية والزجاج ومواد أخرى في خزان سيرون غراندي في بوتونيكو، السلفادور، في 9 سبتمبر 2022. ترسبات بلاستيكية ضخمة متعددة الألوان تجرها روافد مختلفة تغطي المياه الهادئة لبحيرة سوشيتلان في السلفادور مثل غطاء من قماش. يحدث الشيء نفسه على شواطئ الفردوسية في منطقة البحر الكاريبي في هندوراس ، والتي تستقبل آلاف الأطنان من النفايات من غواتيمالا.

© AP Photo / Nariman El-Moftyقام ويليام ويليس البالغ من العمر 88 عامًا، والذي عمل كحارس في قصر باكنغهام، بتزيين نوافذه بملصقات وصور للملكة إليزابيث الثانية الراحلة، في ملجأ بالقرب من قاعة وستمنستر في لندن، 15 سبتمبر 2022. الملكة ستبقى في ولاية وستمنستر هول لمدة أربعة أيام كاملة قبل جنازتها يوم الاثنين 19 سبتمبر.

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© AP Photo / Nariman El-Mofty
قام ويليام ويليس البالغ من العمر 88 عامًا، والذي عمل كحارس في قصر باكنغهام، بتزيين نوافذه بملصقات وصور للملكة إليزابيث الثانية الراحلة، في ملجأ بالقرب من قاعة وستمنستر في لندن، 15 سبتمبر 2022. الملكة ستبقى في ولاية وستمنستر هول لمدة أربعة أيام كاملة قبل جنازتها يوم الاثنين 19 سبتمبر.

© AFP 2022 / Saeed Khanطائر الكوكاتو يبحث عن طعام في سلة قمامة بالقرب من المطاعم في مدينة ولونجونج الساحلية في نيو ساوث ويلز، أستراليا في 30 أغسطس 2022

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© AFP 2022 / Saeed Khan
طائر الكوكاتو يبحث عن طعام في سلة قمامة بالقرب من المطاعم في مدينة ولونجونج الساحلية في نيو ساوث ويلز، أستراليا في 30 أغسطس 2022

© AP Photo / Odelyn Josephرجل يرتدي قناعًا يقف لالتقاط صورة أمام حاجز أقامه المتظاهرون للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود ولمطالبة رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري بالتنحي، في بورت أو برنس، هايتي، 15 سبتمبر 2022.

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© AP Photo / Odelyn Joseph
رجل يرتدي قناعًا يقف لالتقاط صورة أمام حاجز أقامه المتظاهرون للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود ولمطالبة رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري بالتنحي، في بورت أو برنس، هايتي، 15 سبتمبر 2022.

© AFP 2022 / Mohammed Abedسفين كوهن فون بورغسدورف (يمين)، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وغزة يسقط من لوح مجداف قبالة شاطئ مدينة غزة، خلال حملة تنظيف الشاطئ التي نظمتها البعثة، 14 سبتمبر 2022.

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© AFP 2022 / Mohammed Abed
سفين كوهن فون بورغسدورف (يمين)، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وغزة يسقط من لوح مجداف قبالة شاطئ مدينة غزة، خلال حملة تنظيف الشاطئ التي نظمتها البعثة، 14 سبتمبر 2022.

© AP Photo / Manu Fernandezرجال يهربون من ثور خلال مهرجان الثيران “تورو دي لا فيغا” في تورديسيلاس، بالقرب من بلد الوليد، إسبانيا، 13 سبتمبر 2022. شارك مئات الأشخاص في مهرجان إسباني لمطاردة الثيران منذ قرون ، ولكن بأوامر مرة أخرى أنه لا يجوز إيذاء الحيوان بالرماح أو رمي السهام. شهد مهرجان الثيران “تورو دي لا فيغا” في بلدة تورديسيلاس، حيث قتل الثور من قبل المحتفلين الذين طاردوه من المدينة إلى الحقول النائية على ظهور الخيل وعلى الأقدام.

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© AP Photo / Manu Fernandez
رجال يهربون من ثور خلال مهرجان الثيران “تورو دي لا فيغا” في تورديسيلاس، بالقرب من بلد الوليد، إسبانيا، 13 سبتمبر 2022. شارك مئات الأشخاص في مهرجان إسباني لمطاردة الثيران منذ قرون ، ولكن بأوامر مرة أخرى أنه لا يجوز إيذاء الحيوان بالرماح أو رمي السهام. شهد مهرجان الثيران “تورو دي لا فيغا” في بلدة تورديسيلاس، حيث قتل الثور من قبل المحتفلين الذين طاردوه من المدينة إلى الحقول النائية على ظهور الخيل وعلى الأقدام.

© AP Photo / Julia Nikhinsonيضيء حفل التكريم السنوي في الضوء فوق مانهاتن السفلى في الذكرى الحادية والعشرين لأحداث 11 سبتمبر، 11 سبتمبر 2022 في نيويورك.

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© AP Photo / Julia Nikhinson
يضيء حفل التكريم السنوي في الضوء فوق مانهاتن السفلى في الذكرى الحادية والعشرين لأحداث 11 سبتمبر، 11 سبتمبر 2022 في نيويورك.

© AFP 2022 / Ian Forsyth أفراد من الجمهور يشاهدون الجثمان الذي يحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية، أثناء قيادته عبر إدنبرة باتجاه قصر هوليرود هاوس، في 11 سبتمبر 2022. غادر التابوت الذي يحمل جثة الملكة إليزابيث الثانية قلعة بالمورال الحبيبة يوم الأحد الماضي، بداية رحلة مدتها ست ساعات إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرة.

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© AFP 2022 / Ian Forsyth
أفراد من الجمهور يشاهدون الجثمان الذي يحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية، أثناء قيادته عبر إدنبرة باتجاه قصر هوليرود هاوس، في 11 سبتمبر 2022. غادر التابوت الذي يحمل جثة الملكة إليزابيث الثانية قلعة بالمورال الحبيبة يوم الأحد الماضي، بداية رحلة مدتها ست ساعات إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرة.

© AFP 2022 / Ryan Limعُرضت صورة للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة على برج خليفة، أعلى مبنى في العالم ، في إمارة دبي الخليجية في 11 سبتمبر 2022، تخليداً لذكرى الملك الراحل الذي توفي قبل أيام. توفيت الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة خدمة في التاريخ البريطاني وأيقونة يمكن التعرف عليها على الفور لمليارات الأشخاص حول العالم ، في منتجعها في المرتفعات الاسكتلندية في 8 سبتمبر عن عمر يناهز 96 عامًا

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© AFP 2022 / Ryan Lim
عُرضت صورة للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة على برج خليفة، أعلى مبنى في العالم ، في إمارة دبي الخليجية في 11 سبتمبر 2022، تخليداً لذكرى الملك الراحل الذي توفي قبل أيام. توفيت الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة خدمة في التاريخ البريطاني وأيقونة يمكن التعرف عليها على الفور لمليارات الأشخاص حول العالم ، في منتجعها في المرتفعات الاسكتلندية في 8 سبتمبر عن عمر يناهز 96 عامًا

© AP Photo / Pervez Masihالناس من المناطق المتضررة من الفيضانات ينتظرون تلقي الغذاء الذي وزعه صندوق الرعاية الاجتماعية سايلاني، في لال باغ، مقاطعة السند، باكستان، 13 سبتمبر 2022. ارتفع عدد القتلى من ثلاثة أشهر من الفيضانات القياسية في باكستان إلى أكثر من 1400، قال مسؤولون الثلاثاء، حيث حذر وزير المناخ من استمرار هطول الأمطار الموسمية لفترات طويلة في هذا البلد الفقير في الأسابيع المقبلة.

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© AP Photo / Pervez Masih
الناس من المناطق المتضررة من الفيضانات ينتظرون تلقي الغذاء الذي وزعه صندوق الرعاية الاجتماعية سايلاني، في لال باغ، مقاطعة السند، باكستان، 13 سبتمبر 2022. ارتفع عدد القتلى من ثلاثة أشهر من الفيضانات القياسية في باكستان إلى أكثر من 1400، قال مسؤولون الثلاثاء، حيث حذر وزير المناخ من استمرار هطول الأمطار الموسمية لفترات طويلة في هذا البلد الفقير في الأسابيع المقبلة.

© Sputnik . Ilya Naimushin / الانتقال إلى بنك الصورلفائف من القش على شاطئ بحيرة بيليو المعدنية، الواقعة جزئيًا في منطقة محمية خاكاس الحكومية، جزئيًا في المنطقة العازلة التي يمكن للسياح الوصول إليها في جمهورية خاكاسيا. بحيرة بيلي هي أكبر بحيرة معدنية في خاكاسيا. 12 سبتمبر 2022

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© Sputnik . Ilya Naimushin

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الانتقال إلى بنك الصور
لفائف من القش على شاطئ بحيرة بيليو المعدنية، الواقعة جزئيًا في منطقة محمية خاكاس الحكومية، جزئيًا في المنطقة العازلة التي يمكن للسياح الوصول إليها في جمهورية خاكاسيا. بحيرة بيلي هي أكبر بحيرة معدنية في خاكاسيا. 12 سبتمبر 2022

© AP Photo / Mark Schiefelbeinعارضة أزياء تقدم ابتكار المصمم الصيني Ma Guai في مجموعة Subai الخاصة بهم خلال أسبوع الموضة الصيني في بكين، الصين 10 سبتمبر 2022

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© AP Photo / Mark Schiefelbein
عارضة أزياء تقدم ابتكار المصمم الصيني Ma Guai في مجموعة Subai الخاصة بهم خلال أسبوع الموضة الصيني في بكين، الصين 10 سبتمبر 2022

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