أحداث الأسبوع في صور

رجل إطفاء يسير بالقرب من منازل مهددة بحرائق غابات في سوموس بالقرب من بوردو، جنوب غرب فرنسا، 12 سبتمبر 2022. حريق مستمر منذ ظهر 12 سبتمبر 2022 غطى 1300 هكتار من الغطاء النباتي والغابات في سوموس وأجبر على إخلاء المنطقة. بلدة في سياق درجات الحرارة المرتفعة في جيروند.
تدخلت قوات الأمن الكينية خلال تدافع عند مدخل مركز موي الدولي للرياضة في كاساراني في نيروبي، كينيا، في 13 سبتمبر 2022 قبل حفل افتتاح وليام روتو. شق الرئيس الكينى القادم وليام روتو طريقه إلى القمة بصفته “المخادع الأعلى” فى البلاد، حيث لعب على عقيدته الدينية وبداياته المتواضعة في بيع الدجاج على جانب الطريق.
تدخلت قوات الأمن الكينية خلال تدافع عند مدخل مركز موي الدولي للرياضة في كاساراني في نيروبي، كينيا، في 13 سبتمبر 2022 قبل حفل افتتاح وليام روتو. شق الرئيس الكينى القادم وليام روتو طريقه إلى القمة بصفته “المخادع الأعلى” فى البلاد، حيث لعب على عقيدته الدينية وبداياته المتواضعة في بيع الدجاج على جانب الطريق.
كوينتا برونسون، إلى اليمين، الحائزة على جائزة إيمي لكتابته المتميزة لمسلسل كوميدي عن “أبوت الابتدائية”، تتحقق من جيمي كيميل وهو مستلق على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز إيمي الرابع والسبعين، في مسرح مايكروسوفت في لوس انجلوس. 12 سبتمبر 2022
موظفة تغادر بنك عبر نافذة كسرها مهاجمون، في بيروت، لبنان، 14 سبتمبر 2022. اقتحمت امرأة مسلحة وعشرات الناشطين فرع بنك في بيروت يوم الأربعاء، واستحوذت على أكثر من 13000 دولار، وفق قولها. من مدخراتها المحاصرة. فرضت البنوك اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية منذ عام 2019 قيودًا صارمة على سحب العملات الأجنبية، مما أدى إلى تقييد مدخرات ملايين الأشخاص.
موظفة تغادر بنك عبر نافذة كسرها مهاجمون، في بيروت، لبنان، 14 سبتمبر 2022. اقتحمت امرأة مسلحة وعشرات الناشطين فرع بنك في بيروت يوم الأربعاء، واستحوذت على أكثر من 13000 دولار، وفق قولها. من مدخراتها المحاصرة. فرضت البنوك اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية منذ عام 2019 قيودًا صارمة على سحب العملات الأجنبية، مما أدى إلى تقييد مدخرات ملايين الأشخاص.
رجل يركب دراجته أمام سيارة حكومية محترقة في المدينة أضرمها المتظاهرون خلال مسيرة لإحياء ذكرى الانقلاب الذي أطاح بالرئيس سلفادور أليندي وجلب الجنرال أوغوستو بينوشيه إلى السلطة قبل 49 عامًا، في سانتياغو، تشيلي، في 11 سبتمبر 2022. تأتي الذكرى السنوية بعد أسبوع واحد من رفض التشيليين بأغلبية ساحقة لدستور جديد ليحل محل ميثاق عهد الديكتاتورية.
أطفال يمنيون يحضرون دروسًا في مدرسة مؤقتة مع بدء العام الدراسي الجديد في محافظة الحديدة الغربية التي مزقتها الحرب، في 12 سبتمبر 2022. تقدر وكالة الأمم المتحدة أن أكثر من مليوني طفل قد تسربوا من المدارس اليمنية، وهي زيادة ما يقرب من نصف مليون منذ عام 2015. يشهد اليمن صراعًا منذ أن سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء في عام 2014، مما أدى إلى تدخل عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة المحاصرة في العام التالي.
حصان يشرب الماء بين المخلفات البلاستيكية والزجاج ومواد أخرى في خزان سيرون غراندي في بوتونيكو، السلفادور، في 9 سبتمبر 2022. ترسبات بلاستيكية ضخمة متعددة الألوان تجرها روافد مختلفة تغطي المياه الهادئة لبحيرة سوشيتلان في السلفادور مثل غطاء من قماش. يحدث الشيء نفسه على شواطئ الفردوسية في منطقة البحر الكاريبي في هندوراس ، والتي تستقبل آلاف الأطنان من النفايات من غواتيمالا.
قام ويليام ويليس البالغ من العمر 88 عامًا، والذي عمل كحارس في قصر باكنغهام، بتزيين نوافذه بملصقات وصور للملكة إليزابيث الثانية الراحلة، في ملجأ بالقرب من قاعة وستمنستر في لندن، 15 سبتمبر 2022. الملكة ستبقى في ولاية وستمنستر هول لمدة أربعة أيام كاملة قبل جنازتها يوم الاثنين 19 سبتمبر.
رجال يهربون من ثور خلال مهرجان الثيران “تورو دي لا فيغا” في تورديسيلاس، بالقرب من بلد الوليد، إسبانيا، 13 سبتمبر 2022. شارك مئات الأشخاص في مهرجان إسباني لمطاردة الثيران منذ قرون ، ولكن بأوامر مرة أخرى أنه لا يجوز إيذاء الحيوان بالرماح أو رمي السهام. شهد مهرجان الثيران “تورو دي لا فيغا” في بلدة تورديسيلاس، حيث قتل الثور من قبل المحتفلين الذين طاردوه من المدينة إلى الحقول النائية على ظهور الخيل وعلى الأقدام.
أفراد من الجمهور يشاهدون الجثمان الذي يحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية، أثناء قيادته عبر إدنبرة باتجاه قصر هوليرود هاوس، في 11 سبتمبر 2022. غادر التابوت الذي يحمل جثة الملكة إليزابيث الثانية قلعة بالمورال الحبيبة يوم الأحد الماضي، بداية رحلة مدتها ست ساعات إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرة.
عُرضت صورة للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة على برج خليفة، أعلى مبنى في العالم ، في إمارة دبي الخليجية في 11 سبتمبر 2022، تخليداً لذكرى الملك الراحل الذي توفي قبل أيام. توفيت الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة خدمة في التاريخ البريطاني وأيقونة يمكن التعرف عليها على الفور لمليارات الأشخاص حول العالم ، في منتجعها في المرتفعات الاسكتلندية في 8 سبتمبر عن عمر يناهز 96 عامًا
الناس من المناطق المتضررة من الفيضانات ينتظرون تلقي الغذاء الذي وزعه صندوق الرعاية الاجتماعية سايلاني، في لال باغ، مقاطعة السند، باكستان، 13 سبتمبر 2022. ارتفع عدد القتلى من ثلاثة أشهر من الفيضانات القياسية في باكستان إلى أكثر من 1400، قال مسؤولون الثلاثاء، حيث حذر وزير المناخ من استمرار هطول الأمطار الموسمية لفترات طويلة في هذا البلد الفقير في الأسابيع المقبلة.
لفائف من القش على شاطئ بحيرة بيليو المعدنية، الواقعة جزئيًا في منطقة محمية خاكاس الحكومية، جزئيًا في المنطقة العازلة التي يمكن للسياح الوصول إليها في جمهورية خاكاسيا. بحيرة بيلي هي أكبر بحيرة معدنية في خاكاسيا. 12 سبتمبر 2022
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