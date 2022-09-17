البحرين تسجل أول إصابة بـ"جدري القردة"‏

سجلت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، أول حالة قائمة بمرض “جدري القردة” على أراضيها.‏

وأفادت في بيان رسمي لها أن المريض رجل “قادم من خارج البلاد، ويبلغ من العمر 29 عاما، وتم اتخاذ على الفور كافة الإجراءات اللازمة معه، وفق بروتوكولات الفحص والعزل والعلاج وتتبع أثر المخالطين، وذلك بعد أن تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض المرض عليه”.

وشددت وزارة الصحة البحرينية في بيانها “استعدادها للتعامل مع المستجدات في هذا الشأن، واتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها محليا وعالميا، ومواصلة التعاون مع المنظمات الصحية الدولية والإقليمية بهذا الخصوص”.

كما أكدت أنها “وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع مرض “جدري القردة”، منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في عدد من الدول وذلك حفاظا على الصحة العامة”.

الصحة العالمية تطلب من الجمهور المساعدة في اختيار تسمية لـ”جدري القردة”

يشار إلى أن الأردن أعلن خلال الشهر الجاري عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض “جدري القرود” في أراضيه‎.‎

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها أن “المصاب هو مواطن في الثلاثين من عمره، وسافر إلى عدة دول أوروبية، وعاد إلى الأردن بتاريخ 20 أغسطس/ آب 2022”.

و”جدري القرود” هو مرض حيواني المنشأ نادر – أي يمكن أن ينتقل بين الحيوانات والبشر – وتصاحبه أعراض الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وتضخم الغدد الليمفاوية، والقشعريرة، والشعور بالإرهاق، وكذلك الطفح الجلدي، والبثور على اليدين.

وفي 23 يوليو/ تموز، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض “جدري القرود” يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مشيرة إلى أنه يشكّل خطرا معتدلا على جميع مناطق العالم باستثناء أوروبا.