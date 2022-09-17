رئيس الوزراء اليمني يدعو الأمم المتحدة إلى البدء في تنفيذ خطتها لإفراغ الناقلة "صافر" عاجلا

دعا رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة، إلى الإسراع في البدء بتنفيذ خطتها لمواجهة تهديد الناقلة النفطية المتهالكة “صافر” التي تتخذ خزانا عائما لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن، لتفادي كارثة بيئية عالمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، اجتماعا ضم مسؤولين في الحكومة اليمنية والأمم المتحدة وهولندا، لمناقشة وضع خزان “صافر” والجهود المبذولة للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأممية لتفريغه، حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، وفقا لوكالة “سبأ” اليمنية.

وقال عبد الملك، في الاجتماع الذي شاركت فيها وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية، ليسجي شرينماخر، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي: “نحن أمام قنبلة موقوتة، فالخزان الذي يعمل منذ 45 عاما، ويحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، بلغ وضعه مرحلة كبيرة من التدهور، حيث توقفت عمليات الصيانة منذ بداية الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية”.

وأضاف بأن “قضية الخزان النفطي صافر من أهم القضايا وتمثل خطرا حقيقيا يهدد بيئة البحر الأحمر، وحياة ومصادر عيش ملايين اليمنيين والدول المشاطئة للبحر الأحمر”.

وحذر من “أن انهيار أو انفجار الخزان سيكون كارثيا يتجاوز أي كارثة بيئية في تاريخ البشرية وسيؤثر على الحياة البيئية في البحر الأحمر والدول المشاطئة”.

وأوضح أن “ذلك سيؤثر على مصادر المياه العذبة والبيئة الزراعية في مناطق واسعة، ما يعني الضرر المباشر والكبير على دخل ومصادر عيش ملايين اليمنيين وفي الدول المجاورة في القرن الأفريقي والمملكة حتى مصر، وسيؤثر على ممرات الملاحة الدولية في خليج عدن ومضيق باب المندب وصولا إلى قناة السويس”.

وأعرب رئيس الوزراء اليمني عن “أمله بأن تتم تغطية فجوة التمويل للمرحلة الأولى، وأن تبدأ الأمم المتحدة بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة في القريب العاجل، قبل دخول موسم الرياح والأعاصير والذي سيؤثر على عمل الشركة المنفذة، وألا تواجه هذه الخطة بتعنت جديد من قبل الحوثيين”.

وأشار إلى “أن موقف الحكومة منذ البداية كان واضحاً في رفض تسييس قضية خزان (صافر) أو إدراجه في أي نقاشات سياسية بصفته أولوية إنسانية وبيئية واقتصادية”، متهماً جماعة “أنصار الله” بـ “رفض السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييمه وتفريغه لسنوات، واستخدام الملف للابتزاز السياسي داخلياً وأمام المجتمع الدولي”.

ووفقا لوكالة “سبأ”، فقد “تناول الاجتماع حشد الجهود الدولية لتغطية الفجوة التمويلية للخطة الأممية لصيانة وتفريغ الخزان، بما من شأنه بدء تنفيذها وفق خطة زمنية عاجلة، والعمل على تسريع صرف تعهدات الدول والقطاع الخاص والأفراد للخطة، وتغطية ما تبقى”.

من جانبها، أكدت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية “اهتمام بلادها بقضية خزان صافر النفطي استشعارا بالمخاطر الكارثية لحدوث أي تسرب او انفجار للخزان، وانهم يشاطرون الحكومة اليمنية مخاوفها من انعكاسات ذلك ليس على اليمن فحسب بل على المنطقة”.

كما أكدت شرينماخر “استمرار هولندا في حشد الجهود لتمويل كامل الخطة وتفريغ وصيانة الخزان النفطي وفق الخطة المعدة من الأمم المتحدة”.

من جهته، أشار منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إلى “أهمية الاجتماع، وما تم قطعه من شوط مهم في مسار حل مشكلة خزان صافر النفطي”، معرباً عن “ثقته في نجاح خطة الأمم المتحدة لمنع خطر الخزان”.

وتسعى الأمم المتحدة إلى الحصول على نحو 13.5 مليون دولار لبدء تنفيذ عملية الطوارئ وهي أولى مراحل الخطة الأممية لمواجهة تهديد حدوث تسرب نفطي من خزان “صافر”، البالغة تكلفتها 80 مليون دولار، وذلك بعد تبرع الحكومة الكندية في السادس من الشهر الجاري، بـ 2.5 مليون دولار.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر “صافر”، 144 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية الطوارئ التي تستغرق أربعة أشهر.

الأمم المتحدة تنظم مؤتمرا لجمع 80 مليون دولار لتجنب تسرب ناقلة النفط “صافر” قبالة اليمن

وتتكون الخطة الأممية المنسقة من مرحلتين- عملية الطوارئ الأولية لإخراج النفط من خزان “صافر” إلى سفينة آمنة، ومرحلة ثانية لاستبدال السعة الحالية له.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يتسبب حدوث تسريب كبير للنفط في إغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتا وهما من الموانئ الضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة في بلد يعاني فيه 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي جراء الصراع المستمر منذ أكثر من 7 أعوام.

وتقدر المنظمة الدولية تكاليف التنظيف فقط في حال حدوث تسرب بـ 20 مليار دولار أمريكي، لاتشمل تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب.

واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986، خزان “صافر” العائم على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.