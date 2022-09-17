بيلوسي: يجب فرض عقوبات "تجعل روسيا تعاني"

ترى رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أنه من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، هناك حاجة إلى عقوبات “تجعل روسيا تعاني”.

قالت بيلوسي في مؤتمر صحفي لرؤساء برلمانات مجموعة السبع في برلين، اليوم الجمعة “من أجل هذا (وقف إطلاق النار)، هناك حاجة إلى دعم عسكري كبير (لأوكرانيا)، ومساعدات إنسانية واقتصادية، فضلا عن العقوبات والعقوبات والعقوبات التي ستجعل روسيا تعاني”.

كما أشارت بيلوسي إلى ضرورة حرمان روسيا من الأصول المجمدة وتوجيهها إلى إعادة إعمار أوكرانيا، قائلة:

“استولوا على الأصول الروسية وجمّدوها، ثم استخدموها لإعادة بناء أوكرانيا”، مضيفة إن “الأمر سيحتاج الكثير من المال”.

الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل 13 شخصية و36 كيانا قانونيا

هذا وفرضت الخزانة الأمريكية في وقت سابق، عقوبات تنص على حظر الممتلكات والأصول الأخرى للأفراد والمنظمات الموجودة على الأراضي الأمريكية المدرجة في قائمة العقوبات.