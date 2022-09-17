الكاظمي يشيد بنجاح تنظيم وتأمين احتفالات "الزيارة الأربعينية"

أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الجمعة، بجهود قوات الأمن والمؤسسات القائمة على تأمين وإنجاح تنظيم احتفالات الزيارة الأربعينية.

وقال الكاظمي في تغريدة: “في ذكرى أربعينية الإمام الحسين، نستلهم أعلى القيم الإنسانية في الوفاء والصبر والثبات على المبادئ”.

وتابع: “مشهد الجموع المليونية الكريمة وهي تتزاحم إلى كربلاء المقدسة يثبت رسوخ المواقف النبيلة. تحية لجهود القوات الأمنية والمؤسسات المعنية في حماية وتنظيم وإنجاح الزيارة الأربعينية”.

السفارة الإيرانية لدى العراق تدعو رعاياها لتقصير مدة الزيارة

تستقبل كربلاء منذ أيام، الزائرين للاحتفال بذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد، حيث يتوجه ملايين الشيعة من العراق وجميع أنحاء العالم إلى المدينة، لإحياء المناسبة التي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم، والتي تحل يوم 17 سبتمبر/ أيلول.

في وقت سابق، أعلنت إيران إرسال 100 حافلة لنقل الزوار من المنافذ الحدودية مع العراق، نذرا للتزاحم الشديد والإقبال الكبير من الزائرين على الوصول إلى المدينة.