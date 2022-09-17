مقتل 5 عسكريين سوريين إثر عدوان إسرائيلي جوي على مطار دمشق وعدد من النقاط

أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم السبت، مقتل 5 عسكريين سوريين إثر عدوان إسرائيلي وقع في حوالي الساعة 45 :00 من فجر اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن المصدر، قوله إن “العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق”.

وتابع المصدر: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وفي وقت سابق، قال مراسل “سبوتنيك” في دمشق، منتصف ليل الجمعة، إن أصوات انفجارات سمعت بوضوح في محيط العاصمة دمشق.

وأوضح المراسل أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في محيط العاصمة من الجهة الجنوبية الغربية.

وصرح مصدر أمني رفيع المستوى لـ”سبوتنيك”، بأن صواريخ الدفاع الجوي السوري اعترضت صواريخ معادية قادمة من أجواء الأراضي المحتلة جنوب غربي سوريا، وأضاف المصدر أن الصواريخ المعادية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء أراضي الجولان المحتل.