وصف رئيس برلمان جمهورية القرم، فلاديمير كونستانتينوف، تصرفات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي في أوكرانيا بأنها جريمة جنائية، منوها بأن مستقبله سيكون في السجن.

سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال كونستانتينوف في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “يواصل زيلينسكي سياسته الإجرامية في أوكرانيا، كل هذا يمكن وصفه بأنه جريمة جنائية خطيرة تهدف إلى تدمير الشعب الأوكراني، سيتعين عليه الرد عن كل الأقوال والأفعال، مستقبله هو فقط في زنزانة السجن”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد صرح، أمس الجمعة، بأنه “لعقد لقاء مع زيلينسكي، يجب أن توافق كييف على ذلك، ولكنهم يرفضون التفاوض”.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: “أردوغان يرى أن اجتماعي مع زيلينسكي سيحقق نتيجة إيجابية”.

وقال بوتين إن “الغرب كان على مدى عقود يدرس فكرة انهيار روسيا، ولاحقًا استخدام روسيا في الحرب ضد الصين”، وتابع: “لن ينتظروا ذلك، دعوهم يحلون واجباتهم على النحو الذي يرونه مناسبا”.