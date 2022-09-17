نقابة القضاة الجزائريين ترفض دعوة لحضور مؤتمر في تل أبيب

رفضت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر، مساء الجمعة، دعوة رسمية لحضور اجتماع الاتحاد الدولي للقضاة في مدينة تل أبيب الإسرائيلية.

وأصدرت النقابة بيانا رسميا عبر حسابها على “فيسبوك” (أنشطة شركة “ميتا” محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) قالت فيه إنها ستقاطع اجتماعا سنويا للاتحاد الدولي للقضاة بسبب عقده في تل أبيب.

وقالت النقابة في بيانها إنها تلقت دعوة “من قبل الاتحاد الدولي للقضاة، لتعيين ممثليها للمشاركة في الاجتماع السنوي، المزمع تنظيمه في تل أبيب في الأراضي المحتلة – في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر/أيلول من السنة الجارية”.

وأضاف البيان: “تم بصفة رسمية إبلاغ رئيس الاتحاد والمجموعة الأفريقية لنقابات القضاة بمقاطعتنا لهذا الحدث، وذلك إيمانا منا بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وانسجاما مع الموقف الرسمي والشعبي للجزائر من القضية الفلسطينية، وتضامنا منا مع الشعب الفلسطيني المضطهد”.

وفي وقت سابق، أصيب عشرات الفلسطينيين، خلال قمع القوات الإسرائيلية فعاليات ومسيرات أسبوعية في الضفة الغربية خرجت ضد إقامة بؤر استيطانية على أراضي الفلسطينيين، ودعماً للأسرى في السجون الإسرائيلية، وضد الاقتحامات والاعتقالات بحق الفلسطينيين.