تشكيل فريق عمل استثماري مشترك بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، بعد اجتماعه مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، عن إنشاء فريق عمل استثماري مشترك بين بلديهما، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان صحفي.

سبوتنيك. وذكر بيان البيت الأبيض: “أعلن بايدن عن إنشاء فريق عمل استشاري للاستثمار في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، ووضع مخطط لاستثمار بقيمة 45 مليون دولار في مجال الطاقة”.

وفي وقت سابق، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن مشروع قانون جديد في الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا فيما يتعلق بنشاط موسكو في أفريقيا، يهدد بمعاقبة القارة السمراء بأكملها.

وأوضح رامافوزا، أمس الجمعة: “إذا أصبح مشروع قانون مكافحة الأنشطة الروسية في أفريقيا قانونا أمريكيا، فقد يكون للقانون عواقب غير مقصودة تتمثل في معاقبة القارة الأفريقية على الجهود المبذولة لدفع التنمية”.

يشار إلى أن قانون مكافحة الأنشطة الروسية في أفريقيا سيعاقب الحكومات الأفريقية التي تدعم ما يسمى “الأنشطة الخبيثة” لروسيا في القارة، وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب الأمريكي في أبريل/ نيسان، وهو الآن معروض على مجلس الشيوخ للنظر فيه.