وكالة المخابرات المركزية: الرئيس الصيني يصدر تعليمات للجيش بالاستعداد للسيطرة على تايوان

أكد نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ديفيد كوهين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أمر جيشه بالاستعداد لفرض سيطرة عسكرية على تايوان بحلول عام 2027، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”، يوم أمس الجمعة.

في الوقت نفسه، وفقًا لكوهين، لا تعتقد المخابرات الأمريكية بأن قيادة جمهورية الصين الشعبية قد اتخذت قرارًا نهائيًا بشأن قضية غزو محتمل لتايوان. يذكر أن الأوضاع حول تايوان تصاعدت بعد زيارة رئيسة مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي. قالت الصين إن زيارة بيلوسي لتايوان انتهاك خطير لسيادة الصين ووحدة أراضيها. عارضت السفارة الصينية في الولايات المتحدة أي نوع من العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان.

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