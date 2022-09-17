سريلانكا تبحث مع روسيا إمكانية الانضمام إلى نظام "مير" للمدفوعات

موسكو- سبوتنيك. وقال باندولا غوناواردانا، في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “تبحث سفارتنا هذه المسألة لأنني أعرف أن الروس يريدون تسهيل الدفع عن طريق البطاقة في سريلانكا. سنحاول إيجاد طريقة ما، وسنحاول الحصول على موافقة من مصرفنا المركزي على ذلك، وبعد الحصول على الموافقة سيكون ذلك ممكنا”.