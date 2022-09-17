صحيفة: أسطول المحيط الهادئ الروسي يظهر "النار والغضب" بالقرب من الحدود الأمريكية

كتب ويل ستيوارت وطارق طاهر، المحللان في صحيفة “ذا صن” أن الولايات المتحدة واجهت “النار والغضب” على حدودها عندما وصل أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى هناك.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، أجرى أسطول المحيط الهادئ تدريبات واسعة النطاق “أومكا -2022” لحماية القطب الشمالي في بحر تشوكشي. خلال المناورات، أطلقت غواصتان نوويتان، أومسك ونوفوسيبيرسك، صواريخ كروز غرانيت وأونيكس المضادة للسفن.

كما لاحظ المؤلفان، انطلقت غواصات روسية بالقرب من الحدود الأمريكية، الأمر الذي ينبغي أن يثير القلق في واشنطن.

وقال المؤلفان: “النار والغضب. أجرى بوتين مناورات واسعة النطاق قبالة سواحل الولايات المتحدة شملت السفن والغواصات النووية كتحذير للغرب”.

كما لاحظا أن الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت أهدافا تحاكي مجموعة سفن حربية معادية. علاوة على ذلك، تم إصابة الهدف على مسافة 400 كيلومتر. يذكر ستيوارت وطاهر أن روسيا زادت بشكل كبير من وجودها العسكري في القطب الشمالي وتسعى للسيطرة على موارده الطبيعية وطرق التجارة.

وقال المؤلفان: “فتحت روسيا قواعد عسكرية مثل الأشرار في فيلم جيمس بوند خارج الدائرة القطبية الشمالية لترسيخ سيطرتها على الأراضي الجليدية الغنية بالموارد”.