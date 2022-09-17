رئيس إسرائيل يعلن أنه سيقوم بزيارة "تاريخية" إلى البحرين

يذكر أنه في أيلول/سبتمبر من العام قبل الماضي، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على “اتفاقيات أبراهام”، التي تشمل تطبيع علاقات؛ ولحقت بهما المغرب والسودان.

وجاء ذلك بعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقيتي سلام مع مصر والأردن.