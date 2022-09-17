الأمن اللبناني يضبط مليون حبة "كبتاغون" مخبأة في شحنة عنب ومتجهة إلى الكويت

أعلن وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي، اليوم السبت، عن ضبط كمية كبيرة من حبوب ‏‏”الكبتاغون” المخدرة التي كانت وجهتها الأخيرة دولة الكويت.‏

وأشار مولوي عبر “تويتر” إلى أن عدد الحبوب يفوق المليون حبة، وضبطتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مرفأ بيروت، وكانت مخبأة داخل شحنة من العنب، وفقا لتلفزيون “إل بي سي” اللبناني.

وتابع، لافتًا إلى أن شحنة “الكبتاغون” الضخمة كانت وجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم دولة الكويت، مضيفا أن التحقيقات مستمرة.

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وكانت السلطات اللبنانية أعلنت، في شهر فبراير/ شباط، عن إحباطها عملية تهريب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، تضمنت نحو 700 ألف حبة من عقار “كبتاغون”.