مستشار البرهان يؤكد مجددا أن الجيش لن يسلم السلطة إلا لمن يختاره الشعب السوداني

وأمس الجمعة، أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، التزامه الصارم بتعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماماَ لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون.

وكشف عن عقده اجتماعاَ، يوم الخميس 15-9-2022، مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جدّدا خلاله التزامهما السابق بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين، مشيرًا إلى أن الاجتماع مع رئيس مجلس السيادة أقر بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنييْن.

وأكد الفريق أول دقلو تطلعه لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن، في تموز/يوليو الماضي، استعداد الجيش للانسحاب من المشهد السياسي بعد تشكيل حكومة مدنية، ونأي الجيش عن حوار تشكيل الحكومة.

ويواصل مئات المتظاهرين احتجاجاتهم ضد السلطة العسكرية، على خلفية إجراءات اتخذها البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وأدت هذه الإجراءات إلى حل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، وتعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين المكون العسكري والمدنيين، في سبتمبر 2019، ما اعتبره المكون المدني “انقلابا على السلطة الشرعية، وتمزيقا للوثيقة الدستورية”.