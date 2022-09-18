آبي أحمد: نقترب من هدفنا في تصدير القمح الإثيوبي

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن إثيوبيا تقترب من الوصول إلى هدفها في بدء تصدير القمح الإثيوبي إلى الخارج وذلك بمناسبة الاحتفال ببداية العام الجديد في التقويم الإثيوبي.
ويبدأ العام الجديد في التقويم الإثيوبي في الـ 11 من سبتمبر/ أيلول من كل عام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، اليوم السبت.
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ولفتت الوكالة إلى أن آبي أحمد، أدلى بتلك التصريحات خلال زيارته مزرعة للقمح في منطقتي دوغدا وبورا في إقليم أوروميا.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا: “لدينا مساحات شاسعة من القمح”، مشيرا إلى أن “منطقة شرق شيوا وحدها ستنتج كميات هائلة من القمح”.
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وتابع: “وسائل الزراعة الحديثة ستؤدي إلى زيادة إنتاج محصول القمح مما يقرب البلاد من هدفها في التصدير.
ويقود آبي أحمد جهود كبيرة للتوسع في زراعة القمح منذ تولى منصبه ويهدف من وراء ذلك إلى تحويل إثيوبيا من دولة مستوردة للقمح إلى دولة مصدرة لتتحول إلى “سلة خبز المنطقة”.
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