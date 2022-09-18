"السترات الصفراء" تتظاهر في 3 مناطق بباريس احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة بعدالة ضريبية

نزل محتجو “السترات الصفراء” مجددا إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، رفضا لارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم، وتنديدا بسياسة الدولة تجاه الأزمة الأوكرانية.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر موقع “أكتو باريس” الفرنسي المحلي، اليوم السبت، أنه بعد توقيف واستجواب 100 شخص خلال مظاهرات السبت الماضي، قررت “السترات الصفراء” النزول مجددا إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على غلاء المعيشة، والمطالبة بعدالة اجتماعية ضريبية.

وبين الموقع أن التظاهرة الأولى انطلقت من محطة مترو فغرام، في الدائرة السابعة عشرة بباريس، بالتعاون مع حركة “مواطنون غاضبون”، للدفاع عن المكتسبات الاجتماعية في ظل التوجهات الاقتصادية والسياسية للرئيس إيمانويل ماكرون، “وكذلك المطالبة بعدالة اجتماعية ضريبية وعدالة مناخية”. على حد وصف المتظاهرين.

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وفي نفس الوقت، ستنطلق مظاهرة بميدان كاتالوني، في الدائرة الرابعة عشرة، من أجل “استنكار السياسة الخارجية للدولة”، تجاه الصراع الروسي الأوكراني، مما يضع شعبنا في تروس الحرب”، وفقا للموقع.

كما تنطلق مظاهرة ثالثة، يشارك فيها تجمع “الحرية الحقيقة، و”المواطنون الغاضبون” والسترات الصفراء، انطلاقا من ميدان “باليه رويال” في الدائرة الأولى، ويطالبون بتنحية الرئيس ماكرون.

والسبت الماضي، أعلنت شرطة باريس استجواب 103 أشخاص من حركة “السترات الصفراء” المشاركين في تجمعات في شوارع باريس.

وبينت الشرطة أن الأشخاص الموقوفين نظموا احتجاجا بدون تصريح، بعد دعوات للتظاهر أطلقتها “السترات الصفراء” على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستنكار التضخم المتزايد.

ووجهت الشرطة اتهامات لـ 93 متظاهرا بـ “المشاركة في تجمع بهدف ارتكاب أعمال عنف وتدمير”، بينما وجهت اتهامات لسبعة آخرين بـ “التمرد وارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن”.

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