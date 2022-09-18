الرئيس الروسي يشكر نظيره الأوزبكستاني على التنظيم الممتاز لقمة منظمة شنغهاي

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بحرارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف عبر الهاتف على حسن الضيافة والتنظيم الممتاز لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في العاصمة سمرقند.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أنه “خلال محادثة هاتفية، شكر رئيس روسيا فلاديمير بوتين بحرارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف على حسن الضيافة والتنظيم الممتاز لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في سمرقند”.

وأضاف بيان الكرملين: “أعرب بوتين عن دعمه للجهود التي تبذلها القيادة الأوزبكستانية لاستقرار الوضع في إقليم كاراكالباكستان”.

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بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة بعض القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك المجال التجاري والاقتصادي، وتم التأكيد على التوجه المتبادل لتعزيز التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية الأوزبكستانية.

وانعقدت اجتماعات قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني للمنظمة.