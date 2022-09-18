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إعلام: لابيد يلتقي أردوغان الثلاثاء المقبل

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء المقبل.

ذكرت صحيفة “هاآرتس” العبرية، مساء اليوم السبت، أن يائير لابيد سيلتقي الرئيس التركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الثلاثاء المقبل.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لابيد سيلتقي بالعديد من القادة والزعماء ورؤساء الحكومات في نيويورك الثلاثاء المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بدوره، أكد الإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، بحسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم السبت، أن لابيد سيجري لقاء مهما مع رجب طيب أردوغان، الثلاثاء المقبل، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ عام 2008، بين رئيس وزراء إسرائيلي وأردوغان نفسه.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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