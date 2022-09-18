إعلام: لابيد يلتقي أردوغان الثلاثاء المقبل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء المقبل.
ذكرت صحيفة “هاآرتس” العبرية، مساء اليوم السبت، أن يائير لابيد سيلتقي الرئيس التركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الثلاثاء المقبل.
לפיד צפוי להיפגש עם ארדואן בשולי עצרת האו”ם השבוע https://t.co/xXfdyKBZXt
— Haaretz הארץ (@Haaretz) September 17, 2022
ونقلت الصحيفة العبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لابيد سيلتقي بالعديد من القادة والزعماء ورؤساء الحكومات في نيويورك الثلاثاء المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
למה זה חשוב: זו הפגישה הראשונה בין ארדואן לבין ראש ממשלה ישראלי מאז 2008 https://t.co/EqCk2fODko
— Barak Ravid (@BarakRavid) September 17, 2022
بدوره، أكد الإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، بحسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم السبت، أن لابيد سيجري لقاء مهما مع رجب طيب أردوغان، الثلاثاء المقبل، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ عام 2008، بين رئيس وزراء إسرائيلي وأردوغان نفسه.
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