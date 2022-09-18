البرلمان العربي يجدد دعوته للتكاتف لمساعدة الصومال في تجاوز الجفاف

جدد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم السبت، دعوته لدول العالم إلى التكاتف لمساعدة الصومال في تخطي أزمة جفاف هي الأسوأ، التي يواجهها البلد الأفريقي منذ 40 عاما.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال ترؤسه الاجتماع السابع للمرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عقد بالقاهرة، بحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا).

وقال العسومي إن المرصد العربي لحقوق الإنسان “يتابع وبشكل حثيث تطورات أزمة الجفاف التي تتعرض لها جمهورية الصومال، وذلك في إطار اهتمام المرصد بقضايا الأمن الغذائي في المنطقة العربية”.

والصومال عضو في جامعة الدول العربية منذ عام 1974، رغم أن السواد الأعظم من سكانها لا يتحدثون اللغة العربية.

وحذر العسومي من أن جائحة كورونا ومن بعدها الأزمة في أوكرانيا، زادتا “من التحديات في مجال الغذاء وتوفيره وإمدادات الطاقة وزاد الأمر بتأثير التغيرات المناخية وما تخلفه من جفاف بدأ العالم يعاني منه بالإضافة إلى التخوف من الأمن المائي على المستوى العربي والعالمي”.

مناشدة عاجلة من الأمم المتحدة: الصومال على شفا المجاعة والأطفال يموتون جوعا

وعلى مدى الشهرين الماضيين، حذر البرلمان العربي في أكثر من مناسبة من تبعات الجفاف في الصومال، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن 1.4 مليون طفل يواجهون سوء التغذية في الصومال هذا العام وسط الجفاف المستمر منذ سنوات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ناشدت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي “ألا ينسى الصومال”، وطالبت بمزيد من المساعدات في الوقت الذي يضع الجفاف فيه 200 ألف شخص على شفا المجاعة.

ووقتها أصدر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث “تحذيرا أخيرا” بشأن المجاعة الوشيكة التي تواجهها البلاد، مضيفا “شهد الصومال فشل أربعة مواسم مطيرة منذ أواخر عام 2020، مما ترك 213 ألف شخص في خطر المجاعة”.