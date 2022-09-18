العراق… عدد زوار "الأربعينية" يتجاوز 21 مليونا

تجاوز عدد زوار أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء، جنوبي العراق، 21 مليونا، بحسب إحصائية رسمية.

جاء ذلك وفق بيانات كشفت عنها، اليوم السبت، الأمانة العامة لـ “العتبة العباسية المقدسة”، وفق قناة “السومرية نيوز”.

وقالت “العتبة” إن “أعداد الزائرين المسجلين وفقاً لمنظومة العد الإلكتروني 21,198,640 (واحدا وعشرين مليونا ومائة وثمانية وتسعين ألفا وستمائة وأربعـين زئرا)”.

وكانت “العتبة المقدسة” قد كشفت في وقت سابق اليوم أن “عدد المواكب المشاركة في زيارة الأربعين بلغ 14500 موكباً منها 300 موكب من دول عربية وأجنبية”.

في سياق متصل، قال رئيس خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع العراقية) اللواء سعد معن، إن “أعداد الزائرين لهذا العام هي الأعلى منذ 2003”.