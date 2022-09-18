العراق… عدد زوار "الأربعينية" يتجاوز 21 مليونا

تجاوز عدد زوار أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء، جنوبي العراق، 21 مليونا، بحسب إحصائية رسمية.
جاء ذلك وفق بيانات كشفت عنها، اليوم السبت، الأمانة العامة لـ “العتبة العباسية المقدسة”، وفق قناة “السومرية نيوز”.
وقالت “العتبة” إن “أعداد الزائرين المسجلين وفقاً لمنظومة العد الإلكتروني 21,198,640 (واحدا وعشرين مليونا ومائة وثمانية وتسعين ألفا وستمائة وأربعـين زئرا)”.
وكانت “العتبة المقدسة” قد كشفت في وقت سابق اليوم أن “عدد المواكب المشاركة في زيارة الأربعين بلغ 14500 موكباً منها 300 موكب من دول عربية وأجنبية”.
انسيابية عالية تحققها حركة مسير مواكب عزاء الأربعين #زيارة_الاربعين#الحسين_نهج#العتبة_العباسية_المقدسة pic.twitter.com/n0lmmmu6Kf
— العتبة العباسية المقدسة (@AlkafeelAbbas) September 17, 2022
في سياق متصل، قال رئيس خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع العراقية) اللواء سعد معن، إن “أعداد الزائرين لهذا العام هي الأعلى منذ 2003”.
ويحتفل الشيعة في العراق وأنحاء العالم اليوم السبت الموافق 20 من شهر صفر بذكرى الزيارة الأربعينية التي توثق بحسب القناة لـ “40 يوما على استشهاد الإمام الحسين (حفيد النبي محمد) عليه السلام في كربلاء في العام 61 للهجرة”، والتي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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