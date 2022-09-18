الصحة السورية تعلن تسجيل 14 حالة وفاة بالكوليرا

أعلنت السلطات السورية أن إجمالي الإصابات المثبتة بمرض الكوليرا في البلاد وصل إلى 201 إصابة.

جاء هذا في بيان صادر عن اليوم السبت عن وزارة الصحة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.

سوريا تعلن عن 7 حالات وفاة و53 إصابة مؤكدة بالكوليرا

وقالت الوزارة إن حلب سجلت 153 إصابة والحسكة 21 إصابة، بينما ضمت دير الزور 14 إصابة واللاذقية 10 إصابات ودمشق إصابتين، وحمص إصابة واحدة.

وعن إجمالي أعداد الوفيات ذكرت الوزارة أنه بلغ 14 حالة 11 منها في حلب و2 في دير الزور و1 في الحسكة.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل على مدار الساعة الترصد الوبائي للمرض وتتخذ الإجراءات المناسبة لمحاصرته بالتعاون مع الجهات المعنية.