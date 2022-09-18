الحكومة الإثيوبية تدعو برلمانيين أوروبيين لتقصي الحقائق حول حرب تيغراي

دعت الحكومة الإثيوبية أعضاء بلجنتي الشؤون الخارجية والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي زيارة إلى إثيوبيا، يوم الاثنين المقبل وحتى 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” أن دعوة الحكومة الإثيوبية للبرلمانيين الأوروبيين جاءت لإطلاعهم على الأوضاع هناك، في ظل الاضطرابات التي يشهدها إقليم تيغراي شمال البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن السفيرة هيروت زميني، سفيرة إثيوبيا لدى بلجيكا ولوكسمبورغ ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، أطلعت أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، على الوضع الحالي.

وأوضحت السفيرة زميني أن الإجراءات التي تتخذها حكومة بلادها تأتي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، مؤكدة تقديم الذين ارتكبوا انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان في سياق النزاع إلى العدالة، فضلاً عن التزام الحكومة بحل النزاع سلمياً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.