مقتل 3 أشخاص في حادث تصادم طائرتين في ولاية كولورادو الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، مساء السبت، في حادث تصادم بين طائرتين صغيرتين في ولاية كولورادو الأمريكية، حسبما أفادت خدمة إنقاذ ماونتن فيو.

سبوتنيك. وقالت خدمة الإنقاذ عبر تويتر: “عند وصول المنقذين تبين أن طائرتين تحطمتا وأكدوا سقوط 3 قتل، فيما طُلب من الجمهور تجنب المنطقة”.

من جانبه، قال المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطائرتين المحطمتين هما سيسنا 172 وسونيكس زينوس فيلما أفادت شبكة “سي بي إس كولورادو” نقلا عن الشرطة المحلية أنه لم يتم الإفراج عن أسماء القتلى، بانتظار إخطار أسرهم.

يشار إلى أن التحقيق يجري حاليا بمعرفة الشرطة المحلية وخدمات الطيران الفيدرالية، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وفي وقت سابق، من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، قال خفر السواحل الأمريكي، إن شخصا لقي مصرعه ولا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، بعد تحطم طائرة عائمة في بوجيت ساوند في ولاية واشنطن.

وأضاف خفر السواحل الأمريكي عبر تويتر، إن الطائرة كانت متجهة من فرايدي هاربور، وهي وجهة سياحية شهيرة في جزر سان خوان، إلى مطار سياتل تاكوما الدولي، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.