الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها بشأن الاشتباكات الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء الاشتباكات الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان، داعية البلدين إلى وقف إطلاق النار.

واشنطن – سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس في تغريدة على ” تويتر ” قائلا: “نحن قلقون إزاء التقارير التي تفيد بوقوع اشتباكات على طول الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان”.

وأضاف برايس: “حياة المدنيين على المحك، نعرب عن تعاطفنا مع الضحايا، ونحث الجانبين على الالتزام بوقف إطلاق النار ومضاعفة الجهود لاستعادة الهدوء من خلال الدبلوماسية”.

ووقعت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزستان وطاجيكستان صباح الجمعة الماضية وسط اتهامات متبادلة للجانبين ببدء القصف.

وقالت وزارة الصحة القرغيزية في وقت لاحق، إن 24 جنديا قرغيزيا على الأقل قُتلوا في الاشتباكات، فيما لم تعلن طاجيكستان أي أرقام رسمية للضحايا، ولكن مصادر أمنية قالت إن ما لا يقل عن سبعة لقوا حتفهم الجمعة.