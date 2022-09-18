رئيس دونيتسك: نظام كييف يواصل إظهار نفسه كإرهابي

صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن نظام كييف يواصل إظهار نفسه كإرهابي، مشددا على أنه يجب القضاء على الإرهابيين.

دونيتسك – سبوتنيك. وقال بوشيلين، عبر “تليغرام” “تواصل أوكرانيا إظهار نفسها على أنها إرهابية، ويجب القضاء على الإرهابيين، وهذا ينطبق أيضا على النظام الأوكراني، لذلك من الإنصاف أن تتغير أساليب ومناهج القوات المتحالفة الآن”.

ونفى بوشيلين المعلومات التي تفيد بأن ديبروفا وشوروفو تخضعان لسيطرة القوات الأوكرانية، مؤكدا أن القتال ما زال مستمرا.

وفي وقت سابق، قتل مدني، أمس السبت، نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، في بيان نشره عبر حسابه بموقع “تليغرام” أمس السبت، “التشكيلات العسكرية لأوكرانيا قتلت مدنيا في دونيتسك، حيث هاجم مسلحون أوكرانيون منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة، وقتل رجل من مواليد عام 1972 في شارع فاخروشيفا”.