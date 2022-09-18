وزير النقل المصري يكشف عن طفرة في موانئ بلاده

كشف كامل الوزير، وزير النقل المصري، عن نفلة نوعية تشهدها مصر فيما يتعلق بتطوير الموانئ المملوكة للدولة.

وصرح الوزير، في تصريحات لقناة “إم بي سي” مصر، بأن “بعض الموانئ المصرية كان الغاطس فيها 7 أمتار و9 أمتار، وجميع وزراء النقل السابقين يعلمون هذا جيدا، وأن أقصى غاطس كان 14 مترًا.

وأضاف وزير النقل المصري أن إجمالي الموانئ المصرية كلها كان 35 كليو أرصفة بحالة غير جيدة، ولكن الدولة الآن تنفذ موانئ بطول أرصفة يبلغ 67 كيلومترا.

وأوضح كامل الوزير أن الأرصفة التي تنفذها الدولة المصرية في الموانئ بأعماق 18 مترًا، مشيرا إلى أن الحكومة تعلم على أرض الواقع لتنفيذ ما قاله أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ميناء الإسكندرية عندما وعد الرئيس والشعب المصري بأن تكون مصر في عام 2024 مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تنفيذ مشروعات استثمارية تزيد قيمتها على 680 مليون دولار.

جاء ذلك بعد اجتماع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في 25 أغسطس/ آب الماضي، مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، في مدينة العلمين الجديدة.