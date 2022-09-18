وزير خارجية رومانيا الأسبق يقترح تنازل كييف عن بعض أراضيها

قال وزير الخارجية الروماني الأسبق أندريه مارغا، إن أوكرانيا تتواجد في حدود مصطنعة مقترحا أن تتنازل عن أجزاء من أراضيها لروسيا ورومانيا وهنغاريا وبولندا.

كيشيناو – سبوتنيك. ونقلت صحيفة ” ليبيرتي” الرومانية عن مارغ قوله يوم السبت، خلال تقديم كتابه الأخير، مصير الديمقراطية، في معرض للكتاب بمدينة ألبا يوليا الرومانية: “نحن في وضع خاص للغاية، وأنا أقول هذا بكل مسؤولية. أوكرانيا تتواجد في حدود مصطنعة، يجب أن تتنازل عن أراض: ترانسكارباتيا لهنغاريا، غاليسيا لبولندا، بوكوفينا إلى رومانيا، دونباس وشبه جزيرة القرم لروسيا هذه أراضي بلدان أخرى”.

وأضاف: “لنكن واضحين للغاية، قبل تسوية الوضع من خلال المفاوضات مع أمريكا وروسيا وألمانيا والصين وأوكرانيا والتوصل إلى اتفاق، لن يكون هناك سلام في أوروبا، وبما أنه لا يوجد سلام، ستعاني الديمقراطية”.

وانتقد الوزير الأسبق النظام السياسي في أوكرانيا، لافتا إلى أنه” بعيد كل البعد عن الديمقراطية، موضحا أن” البلد الذي يغادره أثرياؤه ورأس المال لا يمكن أن يكون ديمقراطيا.

وفي وقت سابق، قتل مدني نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، في بيان نشره عبر حسابه بموقع “تليغرام” أمس السبت، “التشكيلات العسكرية لأوكرانيا قتلت مدنيا في دونيتسك، هاجم مسلحون أوكرانيون منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة. توفي رجل من مواليد عام 1972 في شارع فاخروشيفا”.