125 دار سينما بريطانية تعرض جنازة الملكة إليزابيث

تعتزم الحكومة البريطانية عرض الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في حوالي 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا.

وقال موقع “NDTV” إن جنازة الملكة ستعرض غدا الاثنين عبر شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات إلى جانب عرضها في دور السينما.

وأعلنت وزارة الثقافة البريطانية أن الجنازة ستقام في كنيسة وستمنستر والمواكب ذات الصلة في جميع أنحاء لندن ستعرض على الهواء مباشرة على التلفزيون عن طريق هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” و”آي.تي.في” و”سكاي”.

في وقت سابق، اصطف مئات الأشخاص في الشارع المؤدي إلى قلعة هيلزبورو بالقرب من بلفاست، المقر الرسمي للعائلة المالكة في أيرلندا الشمالية، في أحدث موجة من التعاطف بعد وفاة الملكة، كانت المنطقة الواقعة أمام بوابات القلعة مغطاة بسجاد بمئات الزخارف الزهرية.