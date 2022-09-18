سلطات خيرسون تعلن تصفية مجموعة من المخربين التابعين للمخابرات الأوكرانية

وذكرت مصادر نفلا عن سلطات الطوارئ في خيرسون أنه “تمت تصفية مجموعة من المخربين الأوكران بالإضافة إلى بعض جيوب المقاومة التي تم تحييدها أيضا”.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك منطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم “داعش” الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.