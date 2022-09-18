إعلام: كييف ستدفع مقابل المساعدات العسكرية الغربية جزءا من أراضيها

كشفت وسائل إعلام أوروبية أن النظام الأوكراني يحصل على المساعدات العسكرية من الدول الغربية مقابل أراضي محددة في أوكرانيا.

ونشرت مجلة “ريبيليون” الإسبانية مقالا للكاتب بابلو ليال قال فيه إن “نظام كييف وافق على المساعدة الغربية بموجب عقد إيجار يهدد سيادتها وقد تضطر إلى دفع ثمنها مع أراضيها، مما يضعها تحت تصرف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

وأشار الكاتب إلى أن تغطية الديون الضخمة الباهظة ستكون من خلال توفير أراضي أوكرانية للقوات الأمريكية وقوات الناتو لبناء عشرات القواعد العسكرية فيها، كما كان بالفعل في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية عبر تأجيرها في ظروف غير مواتية للغاية “.

وصرح ليل أن كييف تحفر لنفسها وتخاطر بالمستقبل من خلال اتخاذ قرار بالخضوع للدول الغربية، مضيفا إلى أن الولايات المتحدة ودول الناتو تفرض باستمرار أسلحة على أوكرانيا لإجبارها على صيانتها وتحديثها في المستقبل، وبالتالي تسحب الأموال من ميزانيتها لصالح مجمعها الصناعي العسكري.