وزير الخارجية المصري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

يشارك سامح شكري وزير الخارجية المصري، في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المقرر أن تبدأ فعاليتها يوم غد الاثنين.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن جدول أعمال شكري الذي يتوجه اليوم إلى نيويورك يشمل المشاركة في عدد من الاجتماعات المهمة والفاعليات، بحسب موقع “بوابة الأهرام”.

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وأوضح أبو زيد أن وزير الخارجية سيعقد أيضا عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية والمسئولين الدوليين.

من جانبه، كشف المتحدث باسم الوزارة أن شكري سوف يشارك في عدد من الاجتماعات المهمة الأخرى كاجتماع بشأن “أمن الغذاء” بالتعاون مع المجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي.