تركيا تعلن تحييد "إرهابيين" في ولاية هكاري

أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد “إرهابيين” إثنين وإلقاء القبض على ثالث في ولاية هكاري، في جنوب شرق البلاد.
وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأحد، إن ذلك جاء خلال عملية نفذتها القوات الخاصة في قضاء “يوكساك أوفا” بالولاية، بحسب وكالة “الأناضول”.
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7 سبتمبر, 11:41 GMT
وذكر الوزير التركي أن قوات الأمن طوقت عددا من “الإرهابيين” في يوكساك أوفا، موضحا أن القوات تمكنت من تحييد إثنين منهم وإلقاء القبض على آخر.
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، أطلقت وزارة الداخلية سلسلة عمليات “أرن” ضد عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني.
وتم إطلاق اسم “أرن” على هذه العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد عناصر من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.
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