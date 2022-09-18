مع اقتراب الإعصار "نانمادول".. آلاف اليابانيين يحتمون بمراكز إيواء

لجأ آلاف الأشخاص إلى مراكز إيواء في جنوب غرب اليابان اليوم الأحد، مع اقتراب وصول الإعصار “نانمادول” الذي أجبر السلطات على إصدار أوامر إخلاء لملايين السكان.

وفي وقت سابق، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية “تحذيرا خاصا” لمنطقة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو.

اليابان تصدر تحذيرا خاصا بشأن الإعصار في منطقة كيوشو

ولا يصدر هذا التحذير إلا عندما تتوقع الهيئة ظروفا مناخية تشهدها البلاد مرة خلال عقود، بحسب “فرانس برس”.

وأعلنت هيئة المرافق المحلية والنقل انقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم عن 25680 منزل في ناحية ميازاكي في كاغوشيما.

كما توقفت خدمات القطارات والرحلات الجوية والعبّارات على أن تعود للعمل بعد انحسار العاصفة.

وفي الإطار ذاته، حذرت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان من أن المنطقة قد تتعرض لمخاطر “غير مسبوقة” بسبب الرياح والأمطار.

ويوم السبت، دعا رئيس وحدة توقعات الطقس في الوكالة ريوتا كورورا إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر، مشيرا إلى أن الإعصار المرتقب “خطير جدّا”.