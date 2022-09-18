عبد الله أبو زيريرة يؤدي اليمين القانونية رئيسا للمحكمة الليبية العليا

أدى المستشار عبد الله أبوزيريرة، صباح اليوم الأحد اليمين القانونية، رئيسا للمحكمة العليا في ليبيا.

وأفاد عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، أن أبو زيريرة أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

ليبيا… هل توافق البرلمان والأعلى للدولة على استبعاد شروط الترشح للرئاسة؟

وكان مجلس النواب صوت بالإجماع على اختياره رئيسا للمحكمة العُليا في جلسته الرسمية في مدينة بنغازي يوم الخميس الماضي.

وقال بلحيق إن “ذلك جاء بعد أن تم تزكية أبو زيريرة من مجلس الدولة الاستشاري والجمعية العمومية للمحكمة”.

والمستشار عبد الله أبو زيريرة، الذي تم التوافق عليه رئيسا للمحكمة العليا هو عضو دائرة بالمحكمة العليا وعمل في وقت سابق رئيسا لمركز الخبرة القضائية.

ومؤخراً، أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بلحيق، نص القانون الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي وافق عليه المجلس في وقت سابق وينص على أن “يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب”، وذلك في ظل رفض رئيس المحكمة العليا محمد الحافي في طرابلس قرار مجلس النواب.

يذكر أن قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا تسبب في جدل خلال الأيام الأخيرة ورفضته المحكمة العليا التي قررت جمعيتها العمومية منذ فترة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية وذلك بعد يومين فقط من إقرار مجلس النواب للقانون.