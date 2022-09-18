الكويت تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز إلى مليار قدم مكعب يوميا

أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف سعود الصباح، اليوم الأحد، أن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز إلى مليار قدم مكعب يومياً، مقابل أكثر من 500 مليون قدم مكعب حاليا.

القاهرة – سبوتنيك. ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن الصباح قوله على هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض مصنّعي الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، “إننا في الكويت نعمل على زيادة إنتاج الغاز لمواكبة الطلب العالمي المتزايد”، مشيرا إلى أن “حجم إنتاج الغاز الحر أكثر من 500 مليون قدم مكعب والمستهدف الوصول إلى مليار قدم مكعب”.

الغموض موجود في أسواق الغاز أو النفط وزبائننا ما زالوا يطلبون الكميات ذاتها، ومن ناحيتنا كمزودين للأسواق العالمية نرى الزبائن تطلب الكميات ذاتها لكن هناك تساؤلات حول المستقبل الاقتصادي للعالم في ظل زيادة أسعار الفائدة والركود المتوقع في الاقتصادات العالمية ومدى تأثيره على الطلب للنفط الخام.

وأكد المسؤول الكويتي أن “خططنا الاستراتيجية لزيادة إنتاج الغاز في الكويت تستهدف بلوغ مليار قدم مكعب، ولدينا منشآت لاستيراد الغاز أكبر من احتياجاتنا، وننظر الآن في كيفية استخدام هذه القدرة لزيادة إيرادات الكويت”.

أهم الخطط تتمثل في المحافظة على إنتاج النفط وننتج حصتنا حسب (أوبك بلس)، ولدينا الخطط التي تسمح لنا بزيادة الإنتاج متى ما طلب السوق.

وأوضح أن “ردة فعل مستهلكي الغاز في أوروبا على نقص الإمدادات والارتفاع الهائل في أسعار الغاز أثبتت بلا شك مدى اعتماد العالم على الغاز الطبيعي كمصدر نظيف لتوليد الطاقة والتدفئة”.

وأشار الصباح إلى أنه “من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الغاز اليوم هي عدم القدرة على التنبؤ بالعرض والطلب، لا سيما في ضوء الانكماش الاقتصادي المحتمل والتوازنات الجيوسياسية سريعة التغير”.

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ولفت إلى أنه “على الرغم من نمو صناعة الغاز الطبيعي، إلا أنها تواجه منافسة متزايدة من التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة، وهذا التحول هو تحدٍ رئيسيٍ آخر يتعين علينا التعامل معه بجد، كما لا تزال التحديات الأخرى المعروفة التي تواجه صناعة الغاز من حيث استكشاف وتطوير حقول الغاز، وسائل نقل وتوزيع الغاز، فضلاً عن إجراءات ضمان سلامة وصلاحية البنية التحتية للغاز، وهي تحديات ذات أهمية قصوى”.