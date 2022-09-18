إعلام: إسرائيل تريد بيع صواريخ "حيتس 3" إلى ألمانيا وأمريكا تماطل

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن مماطلة الإدارة الأمريكية حيال بيع صفقة صواريخ دفاعية إسرائيلية إلى ألمانيا.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل تحاول إقناع الإدارة الأمريكية ببيع تل أبيب للصواريخ الدفاعية الطويلة المدى “حيتس 3” إلى ألمانيا أو غيرها من الدول الأوروبية الراغبة في شراء هذه المنظومة، في وقت تماطل واشنطن في الرد على إسرائيل.

إعلام: إسرائيل تعتزم بيع صواريخ “حيتس 3” إلى ألمانيا

وأكدت الصحيفة ان نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد طالب قبل عدة أشهر، الولايات المتحدة، بالموافقة على بيع صفقة صواريخ “حيتس 3” لألمانيا، خاصة وأن تل أبيب ملزمة بالحصول على موافقة البنتاغون قبل إتمام تلك الصفقة مع ألمانيا، بدعوى أن 80% من تكاليف تطوير المنظومة الدفاعية الصاروخية، والتي تقدر بـ 2.2 مليار دولار، يجري تمويلها من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

ولم تكتف الصحيفة العبرية بذلك، بل أوضحت أن منظومة “حيتس 3” تحتوي على مركبات تكنولوجية يتم تطويرها في أمريكا.

أكدت وسائل إعلام عبرية، في 30 أغسطس/آب الماضي، أن ألمانيا تبحث شراء المنظومة الدفاعية”حيتس 3″ من إسرائيل، خلال زيارة رئيس الوزراء يائير لابيد، إلى البلاد، الشهر المقبل.

وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه من بين الملفات الرئيسة التي سيبحثها لابيد في برلين، صفقة بيع منظومة الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية “حيتس 3” لألمانيا، فضلا عن ملف التعويضات لعائلات قتلى أولمبياد ميونيخ.

وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا شريك أمني لإسرائيل من الدرجة الأولى، وأنه بإمكان ألمانيا طلب شراء أي أسلحة إسرائيلية، مشيرة إلى أن ألمانيا تجري تحديثا كاملا على جيشها بتكلفة تقدر بـ 100 مليار يورو.