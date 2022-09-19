الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من نظيره الجزائري لحضور القمة العربية

تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، دعوة رسمية لحضور القمة العربية المقرر أن تحتضنها الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس صالح استقبل اليوم في قصر السلام في بغداد المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي.

وأضافت أن “الوزير نقل تحيات وتقدير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس برهم صالح، وسلّمه دعوة رسمية لحضور القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر في تشرين الثاني القادم”.

وتابعت أن “صالح أبلغ الوزير (الجزائري) تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وأكّد قبول الدعوة لحضور القمة ودعمها والمشاركة الفاعلة فيها وإنجاحها باعتبارها مؤتمراً مهماً لتوحيد الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك”.

القمة العربية… مؤشرات مبشرة لتجاوز خلافات مزمنة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مبعوث الرئيس الجزائري الذي حمل دعوة الرئيس تبون للمشاركة في القمة العربية.

وأكد الكاظمي وفق بيان لمكتبه “حرص العراق على إنجاح القمة والمشاركة الفاعلة في أعمالها”، معربًا عن “تطلع العراق إلى أن تؤدي هذه القمة دوراً أساسياً في تقوية الصف العربي، والموقف الموحد إزاء قضاياه المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954.