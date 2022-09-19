مصرع 19 شخصا وإصابة 8 آخرين بحادث سير وسط نيجيريا

لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب 8 آخرون في حادث تصادم 3 مركبات على طريق “يانجوجي – جواجوالدا” وسط نيجيريا.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد موقع “بي إم نيوز نيجيريا” نقلا عن مسؤول هيئة السلامة الفيدرالية على الطرق، دودا بيو، اليوم الأحد، أنه تأكد مصرع 19 شخصا وإصابة 8 آخرين إثر حادث تصادم وقع اليوم بين شاحنتين ومركبة.

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وذكر المسؤول النيجيري أن التحقيقات قد أظهرت أن الأسباب الرئيسية للحادث تعزى إلى السرعة الزائدة، مما أدى في النهاية إلى فقدان السيطرة، في وقت تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب في مدينة كوالي.

يشار إلى أنه في الرابع من الشهر الجاري، لقي 9 أشخاص مصرعهم وأُصيب 10 آخرون في حادث تحطم على طريق “يانجوجي – أباجي”، وسط نيجيريا.