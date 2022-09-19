إعلام: سقوط طائرة مسيرة تركية في محافظة السليمانية شمالي العراق… صورة

أعلنت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأحد، عن “سقوط طائرة مسيرة تركية في محافظة السليمانية”.

وأفادت قناة “صابرين نيوز”، عبر حسابها على تلغرام، بأن “طائرة مسيرة تركية سقطت في سلسلة جبال قلاديز بمحافظة السليمانية”.

وقامت القناة التابعة للمقاومة العراقية، بنشر صورة من بقايا الطائرة المسيرة التركية، دون المزيد من التفاصيل.

وكانت طائرات تركية قصفت منطقة باري شمالي سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق، الأحد الماضي.

ونقل موقع “بغداد اليوم”، عن مصدر أمني، قوله إن “القصف استهدف مقرات لجماعات موالية لحزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة”، ووفقا للمصدر، لم يتم التعرف حتى اللحظة على الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن القصف.

يذكر أن أنقرة تطلق بصورة متكررة عمليات أمنية شمالي العراق ضد حزب العمال الكردستاني التي تصنفه كمنظمة إرهابية، فيما ينتقد العراق العمليات التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

وبدأ الصراع العسكري بين تركيا و”حزب العمال الكردستاني” في عام 1984، ودخل مرحلة نشطة عام 2015، واستهدفت القوات المسلحة التركية أحيانًا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح، في وقت سابق، بأنه منذ يوليو/تموز 2015، قُتل 6000 من أعضاء “حزب العمال الكردستاني” في تركيا و6900 خارج البلاد.