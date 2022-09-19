ارتفاع قتلى المدنيين من قرغيزيا إثر اشتباكات مع طاجيكستان إلى 59 وتحذير من تصاعد التوتر

بيشكيك – سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة القرغيزية، في بيان، اليوم الأحد، إنه “تسلمت منظمات الرعاية الصحية في منطقة باتكين جثث 13 قتيلاً… وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 59”.

واعتبرت وزارة خارجية قرغيزيا، أن الإجراءات التي اتخذتها طاجيكستان يمكن أن تؤدي إلى صراع وزعزعة استقرار في منطقة آسيا الوسطى، في أعقاب التوتر الحدودي بين البلدين.