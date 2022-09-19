مسؤول عسكري إسرائيلي: حسن نصر الله يشكل أهم تهديد على تل أبيب منذ انهيار الجيوش النظامية في محيطنا

أكد اللواء في الاحتياط والقائد السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، إسرائيل زيف، أن الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، “يشكل أهم تهديد للمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية”.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، قال زيف إن “نصر الله يشكل في الإجمال للجيش وللمؤسسة الأمنية والعسكرية، أهم تهديد منذ انهيار الجيوش النظامية في محيطنا”، مضيفا: “لذلك مراقبته، وشخصيته، وطريقة تصرفاته، دائماً ما كانت على جدول أعمال ضباط كبار، وبالتأكيد بالنسبة إلي شخصياً وإلى آخرين”.

نصر الله يحذر: “أعيننا وصواريخنا على كاريش”

وتابع اللواء الإسرائيلي: “قبل كل شيء، يجب دائماً أخذ نصر الله بجدية، في الإجمال هو يلتزم بكلمته، أنت لن تفهم بشكل نهائي نواياه لكن هذا الشخص بشكل عام طبيعته وأفعاله متوافقتان إن لم تكونا متساويتين”.

وكان الأمين العام لـ”حزب الله”، اللبناني حسن نصر الله، قد قال، أمس السبت، إنه “لا يمكن أن يسمحوا باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة”.

وأكد نصر الله في كلمة له خلال مسيرة إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين التي أقيمت في بعلبك، أن ” لبنان أمام فرصة ذهبيّة قد لا تتكرر، من أجل معالجة أزماته الاقتصادية والمعيشية والحياتية”.

وأضاف: “المسؤولون الصهاينة قالوا بأن الاستخراج من كاريش سيحصل في أيلول ولكنهم أجلوا، المهم أن لا يحصل استخراج من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقّة”.

وتابع: “كل تهديدات العدو لا تؤثر فينا ولا تهز شعرة من لحيتنا.. نعطي الفرصة للمفاوضات لكن أعيننا وصواريخنا على كاريش”.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، في وقت سابق، أن إسرائيل ستبدأ الاستعدادات لربط حقل الغاز الطبيعي “كاريش” في البحر المتوسط بشبكة الأنابيب الإسرائيلية، تمهيدا لتشغيل الحقل وإنتاج الغاز الطبيعي.