للمرة الرابعة في تاريخها.. إسبانيا تفوز ببطولة أوروبا لكرة السلة

توج المنتخب الإسباني ببطولة أوروبا لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه في النهائي على فرنسا 76:88.
وبذلك استعادت إسبانيا اللقب القاري-الذي سبق وحصلت عليه في 2009 و2011 و2015- من سلوفينيا التي فازت به في عام 2017، بحسب موقع basketnews.
وفي الوقت نفسه، أضافت فرنسا الميدالية الفضية الثالثة إلى مجموعتها بعد حصولها على المركز الثاني في عامي 1949 و2011.
🇪🇸 Otra generación.. mismo resultado: CAMPE🏆NES#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/UNSXCCAdKc
— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 18, 2022
كان أحد أقوى عوامل فوز إسبانيا في مباراة الليلة، عثمان جاروبا (20 عاما) مهاجم فريق هيوستن روكتس، والذي لعب دورًا رئيسيًا كمدافع أمام فرنسا.
🏆🏆🏆🏆
SPAIN ARE #EUROBASKET CHAMPS FOR THE 4TH TIME IN HISTORY pic.twitter.com/4tn8AqjsKd
— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 18, 2022
وقال مدرب المنتخب الإسباني سيرجيو سكاريلو عن جاروبا خلال البطولة: “كانت فكرتنا أن يقود لورينزو (براون) الفريق في الهجوم، وأن يقود عثمان في الدفاع (..) إنه مدافع غير عادي. يمكنه تغيير كل شيء. لديه قلب كبير. إنه يرتكب أخطاء بالطبع. إنه صغير جدا، لكننا نثق به كثيرا”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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