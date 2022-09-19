للمرة الرابعة في تاريخها.. إسبانيا تفوز ببطولة أوروبا لكرة السلة

توج المنتخب الإسباني ببطولة أوروبا لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه في النهائي على فرنسا 76:88.

وبذلك استعادت إسبانيا اللقب القاري-الذي سبق وحصلت عليه في 2009 و2011 و2015- من سلوفينيا التي فازت به في عام 2017، بحسب موقع basketnews.

وفي الوقت نفسه، أضافت فرنسا الميدالية الفضية الثالثة إلى مجموعتها بعد حصولها على المركز الثاني في عامي 1949 و2011.

كان أحد أقوى عوامل فوز إسبانيا في مباراة الليلة، عثمان جاروبا (20 عاما) مهاجم فريق هيوستن روكتس، والذي لعب دورًا رئيسيًا كمدافع أمام فرنسا.

🏆🏆🏆🏆 SPAIN ARE #EUROBASKET CHAMPS FOR THE 4TH TIME IN HISTORY pic.twitter.com/4tn8AqjsKd — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 18, 2022