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للمرة الرابعة في تاريخها.. إسبانيا تفوز ببطولة أوروبا لكرة السلة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
توج المنتخب الإسباني ببطولة أوروبا لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه في النهائي على فرنسا 76:88.

وبذلك استعادت إسبانيا اللقب القاري-الذي سبق وحصلت عليه في 2009 و2011 و2015- من سلوفينيا التي فازت به في عام 2017، بحسب موقع basketnews.
وفي الوقت نفسه، أضافت فرنسا الميدالية الفضية الثالثة إلى مجموعتها بعد حصولها على المركز الثاني في عامي 1949 و2011.
كان أحد أقوى عوامل فوز إسبانيا في مباراة الليلة، عثمان جاروبا (20 عاما) مهاجم فريق هيوستن روكتس، والذي لعب دورًا رئيسيًا كمدافع أمام فرنسا.
وقال مدرب المنتخب الإسباني سيرجيو سكاريلو عن جاروبا خلال البطولة: “كانت فكرتنا أن يقود لورينزو (براون) الفريق في الهجوم، وأن يقود عثمان في الدفاع (..) إنه مدافع غير عادي. يمكنه تغيير كل شيء. لديه قلب كبير. إنه يرتكب أخطاء بالطبع. إنه صغير جدا، لكننا نثق به كثيرا”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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